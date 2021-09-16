Согласно опубликованным в социальных сетях кадрам, с рельсов сошел поезд. Автор видео утверждает, что инцидент произошел в Анжеро-Судженске, а причиной аварии, по его словам, стала "оптимизация ПТУ". Мужчина также заявил, что за последнее время в регионе произошло уже несколько подобных случаев.

Во время съемки к автору ролика подошел неизвестный мужчина, который не представился. Он стал выгонять человека с камерой, объясняя это тем, что данные железнодорожные пути являются "частной территорией".