Авария на рельсах спровоцировала трамвайный затор в центре Кемерова

В среду, 29 июня, в городе Кемерово произошла остановка трамваев на пересечении улицы Кирова и Ноградской. По словам очевидцев, один из вагонов сошел с рельсов из-за чего движение вагонов оказалось затруднено и они скопились на линии.

– Затор трамваев на ЦУМе. Опять поди с рельсов сошел, – передает слова горожанина VSE42.Ru.

В Кемеровской электротранспортной компании журналисту AVOKADO пояснили, что трамвай сошел с рельсов в 16:15. На место выехала бригада специалистов, неполадку устранят в ближайшее время.