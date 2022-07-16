Авария лишила холодной воды жителей Ленинского района Кемерова

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Часть жителей кузбасской столицы осталась без холодного водоснабжения.

Сегодня, 16 июля, постоянный читатель интернет-журнала AVOKADO сообщил в редакцию о том, что у него пропала холодная вода. Кемеровчанин уточнил, что проживает в доме №21 по бульвару Строителей.

– Воды холодной нет, горячая идет, – рассказал горожанин в беседе с корреспондентом AVOKADO.

Как удалось выяснить журналисту AVOKADO в управляющей компании, произошла авария, из-за которой несколько домов временно перестали снабжаться холодной водой. Сейчас ликвидацией неполадок занимаются специалисты "КемВод". Ожидается, что вода вернется в дома кемеровчан к вечеру текущего дня.


До этого момента горожане могут набрать питьевую воду у общежития, расположенного по адресу: проспект Ленина, 135Б.

Да!
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