Авария лишила холодной воды жителей Ленинского района Кемерова

Сегодня, 16 июля, постоянный читатель интернет-журнала AVOKADO сообщил в редакцию о том, что у него пропала холодная вода. Кемеровчанин уточнил, что проживает в доме №21 по бульвару Строителей.

– Воды холодной нет, горячая идет, – рассказал горожанин в беседе с корреспондентом AVOKADO.

Как удалось выяснить журналисту AVOKADO в управляющей компании, произошла авария, из-за которой несколько домов временно перестали снабжаться холодной водой. Сейчас ликвидацией неполадок занимаются специалисты "КемВод". Ожидается, что вода вернется в дома кемеровчан к вечеру текущего дня.

До этого момента горожане могут набрать питьевую воду у общежития, расположенного по адресу: проспект Ленина, 135Б.