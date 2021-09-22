Авария лишила детскую поликлинику в Кемерове отопления

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Кемеровчане пожаловались на отсутствие отопления в одном из детских медицинских учреждений города. Представители регионального Минздрава сообщили, что причиной стала авария.

В социальных сетях жительница кузбасской столицы рассказала, что приводила своего ребенка в детскую поликлинику в Кировском районе города. По словам горожанки, они посещали процедурный кабинет, где малышу должны были поставить прививку.

- Заходишь с маленьким ребенком в прививочный кабинет, а там дубак, - написала женщина.

Вскоре ситуацию прокомментировали в Минздраве Кузбасса. Как сообщается, детская поликлиника в Кировском районе полностью готова к отопительному сезону, однако на участке произошла авария. В настоящее время устранением последствий произошедшего занимаются специалисты профильной организации.

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