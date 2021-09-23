Аукцион по капитальному ремонту аллеи на Кирова в Кемерове завершился

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Власти Кемерова определили подрядчика на выполнение капитального ремонта пешеходной зоны по улице Кирова.

Согласно данным тендера, речь идет об аллее и пешеходных тротуарах от проспекта Советского до улицы Н. Островского в Центральном районе Кемерова. На капитальный ремонт данного участка будет выделено 50 211 710 рублей из федерального, областного и городского бюджетов.


По итогам аукциона был определен исполнитель, которым стало АО "Кемеровоспецстрой". Компании предстоит убрать старый асфальт и провести опиловку деревьев. Кроме того, согласно проекту, пешеходная зона должна приобрести дополнительное освещение, озеленение и новую парковую мебель.


Предполагается, что капитальный ремонт аллеи будет проведен в период с 1 мая 2022 года по 30 июля 2023 года.

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