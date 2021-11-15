Аукцион на строительство дороги в Кемерове приостановился из-за жалобы

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Объявленные кемеровской администрацией торги на создание дороги за 171 миллион рублей были временно остановлены из-за поступившей жалобы.

На платформе госзакупок появилось сообщение о приостановке аукциона, инициированного властями кузбасской столицы. Напомним, что объектом торгов является строительство участка улицы Пролетарской от улицы Федоровского до улицы Автозаводской. Начальная цена аукциона составила более 170 миллионов рублей.


Победителя должны были определить 12 ноября, однако ход торгов был приостановлен из-за жалобы одного из участников.

‒ (Прошу) обязать заказчика (уполномоченный орган) привести документацию о закупке в соответствие с требованиями текущего законодательства, ‒ говорится в жалобе, внесенной в официальный реестр.

В настоящее время жалоба находится на рассмотрении в УФАС.

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