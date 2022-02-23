Аттракционы возобновят работу в кемеровском парке

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В Кемерове на территории "Парка Чудес" начнут работать аттракционы, однако продлится это только один праздничный день.

Впервые в 2022 году аттракционы в "Парке Чудес" начнут свою работу для жителей и гостей областного центра. В пресс-службе горсада рассказали, что все развлечения состоятся 6 марта в 14:00 по местному времени и будут посвящены весеннему празднику Масленице.


Запланированное мероприятие носит название "Sамовар chudes".

– Все воскресенье в Парке будут работать аттракционы: "Летающие драконы", "Вальс", "Веселые горки", "Автодром", паровозик "Башмачок", игровые автоматы, – следует из текста сообщения во "ВКонтакте".

Также в этот день посетители горсада смогут сжечь чучело зимы и сделать памятные кадры в оборудованных к торжеству фотозонах с мультипликационными героями.

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