С точки зрения науки, зимнее солнцестояние – это сразу несколько явлений. Самый короткий день, самая длинная ночь, а также прохождение cолнца через самую южную точку эклиптики для Северного полушария или самую северную для Южного. В этом году зимнее солнцестояние приходится на зеркальную дату – 21.12.21. По мнению астрологов, а также нумерологов, такое отражение цифр несет в себе исключительно положительный заряд. Этот день подойдет для загадывания желаний даже лучше Новогодней ночи. Кроме того, 21 декабря можно без страха начать ставить новые цели и планировать пути их достижения. Разумеется, это действие должно сопровождаться определенным обрядом, поэтому, если вы еще не нарядили елку, самое время это сделать.
Пушистая зеленая красавица выступает мощным символом – древом жизни, которое вы украсите игрушками согласно вашим намерениям и планам на будущее. Помните главный закон успешно сбывающихся желаний: они должны быть экологичными. Нельзя загадывать несчастья для другого человека, в противном случае магия этого дня обернется против вас.
Тематические игрушки – ваши помощники в визуализации желаний. Например, если мужчина и женщина мечтают завести ребенка, уместно повесить на елку пухленького херувима или любую детскую атрибутику. Мечту о собственном жилье помогут воплотить игрушки в виде изящного ключа или маленького домика. Тем, кто в этом году встречает Новый год в одиночестве, следует украсить хвойную лапу сердцем. Позаботьтесь, чтобы оно не было хрупким: если украшение упадет, оно может разбиться. Существует опасность, что в этом случае магия 21 декабря сработает в обратную сторону и принесет вам разочарование в любви.
Символично заявив вселенной о своих желаниях, необходимо активировать волшебство особого дня. Для этого держим своеобразную аскезу: не ссоримся, не употребляем алкоголь, не транжирим деньги. Карму придется очистить и другими путями: отдать долги и поделиться с нуждающимися собственными благами. К примеру, можно передать пожертвование в детский дом, приют для животных или больницу.
Актуальна в этот день и медитация. Праздник зимнего солнцестояния приходится на соединение Плутона и ретроградной Венеры. Такое танго планет может ударить по отношениям с окружением, поэтому лучше всего вдумчиво осмыслить происходящие в вашей жизни процессы в спокойном состоянии, прослушивая тематическую музыку.
Если красавица-елочка в вашем доме уже наряжена, попробуйте провести другие интересные ритуалы. К примеру, посадить древо жизни самостоятельно. Этот мощный обряд активизирует благоприятный рост сразу во всех аспектах вашей жизни.
Итак, что нужно делать:
- купить семечко любого растения в магазине для дачников;
- завернуть его в ткань;
- загадать желание;
- проращивать в течение семи дней.
Как только росток проклюнется, посадите его в горшок, вновь мысленно повторив свое желание. Поздней весной у себя на даче вы проделаете аналогичный ритуал, высадив в грунт уже окрепшее растение и в третий раз напомнив вселенной о загаданном чуде. Считается, что через месяц вы дождетесь исполнения заветной мечты.
Если ритуал с цветком вам не подходит, попробуйте провести не менее интересный, гастрономический вариант обряда. Пойдите на рынок или в магазин и купите самый сочный, самый красивый и зрелый гранат. Согласно древним поверьям, в день зимнего солнцестояния этот фрукт обретает особую, целительную силу. Съев его зернышки, можно загадать желание, которое обязательно исполнится в грядущем году.
Кстати, день зимнего солнцестояния идеально подходит для ритуальной уборки. Советуем совместить сразу несколько магических техник и очистить пространство дома согласно фэншуй. Как это сделать, читайте тут.
Фото: unsplash.com
Загрузка комментариев