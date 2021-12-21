Пушистая зеленая красавица выступает мощным символом – древом жизни, которое вы украсите игрушками согласно вашим намерениям и планам на будущее. Помните главный закон успешно сбывающихся желаний: они должны быть экологичными. Нельзя загадывать несчастья для другого человека, в противном случае магия этого дня обернется против вас.

Тематические игрушки – ваши помощники в визуализации желаний. Например, если мужчина и женщина мечтают завести ребенка, уместно повесить на елку пухленького херувима или любую детскую атрибутику. Мечту о собственном жилье помогут воплотить игрушки в виде изящного ключа или маленького домика. Тем, кто в этом году встречает Новый год в одиночестве, следует украсить хвойную лапу сердцем. Позаботьтесь, чтобы оно не было хрупким: если украшение упадет, оно может разбиться. Существует опасность, что в этом случае магия 21 декабря сработает в обратную сторону и принесет вам разочарование в любви.

Символично заявив вселенной о своих желаниях, необходимо активировать волшебство особого дня. Для этого держим своеобразную аскезу: не ссоримся, не употребляем алкоголь, не транжирим деньги. Карму придется очистить и другими путями: отдать долги и поделиться с нуждающимися собственными благами. К примеру, можно передать пожертвование в детский дом, приют для животных или больницу.