Асоциальная мать в Кузбассе смогла восстановить родительские права

Юргинка попала в поле зрения приставов после того, как накопила задолженность в почти 900 000 рублей. Долг возник из-за того, что она не выплачивала алименты на двух своих сыновей и трех дочерей. При этом женщина вела асоциальный образ жизни и была безработной. Кроме того, органы опеки ограничили ее в родительских правах.

Приставы применили к горожанке меры принудительного взыскания и провели воспитательную работу. Это поспособствовало тому, что женщина изменила свой образ жизни, смогла устроиться на работу в организацию ЖКХ и привела жилье в надлежащее состояние, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

После этого юргинка восстановилась в родительских правах на всех пятерых детей.