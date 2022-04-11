Асоциальная мать в Кузбассе попала под суд за мошенничество с "детскими" деньгами

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Лишенная родительских прав мать из Анжеро-Судженска стала фигуранткой уголовного дела после того, как незаконно заполучила на руки материнский капитал.

По данным ГУ МВД по Кузбассу, в августе 2021 года за помощью к полицейским обратился представитель отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Заявитель рассказал, что 36-летняя жительница Анжеро-Судженска воспользовалась средствами материнского капитала незаконно. В общей сложности злоумышленницы удалось отнять у своих детей 450 тысяч рублей.

В ходе расследования установлено, что в 2012 году фигурантка, ведущая асоциальный образ жизни, решением суда была лишена родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей, пояснили в ведомстве.

При этом в 2017 году горе-мать решила обналичить выданный ей после рождения второго ребенка семейный сертификат путем приобретения жилья, заведомо зная, что не имеет на это права. В итоге после сбора всех документов желаемые деньги преступница получила, за что и стала фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".


Дело передано в суд. Теперь асоциальной родительнице грозит реальный тюремный срок. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают шести лет лишения свободы.

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