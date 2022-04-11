По данным ГУ МВД по Кузбассу, в августе 2021 года за помощью к полицейским обратился представитель отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Заявитель рассказал, что 36-летняя жительница Анжеро-Судженска воспользовалась средствами материнского капитала незаконно. В общей сложности злоумышленницы удалось отнять у своих детей 450 тысяч рублей.

– В ходе расследования установлено, что в 2012 году фигурантка, ведущая асоциальный образ жизни, решением суда была лишена родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей, – пояснили в ведомстве.

При этом в 2017 году горе-мать решила обналичить выданный ей после рождения второго ребенка семейный сертификат путем приобретения жилья, заведомо зная, что не имеет на это права. В итоге после сбора всех документов желаемые деньги преступница получила, за что и стала фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Дело передано в суд. Теперь асоциальной родительнице грозит реальный тюремный срок. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают шести лет лишения свободы.