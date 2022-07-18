Асфальт ушел из-под ног прокопчан посреди автомобильной дороги

Как уточнил автор публикации в сообществе во "ВКонтакте", инцидент произошел в городе Прокопьевск. Судя по фотографиям, асфальтированное покрытие провалилось под землю, а на дороге образовалась достаточно крупная дыра.

– Посреди дороги по улице Тимирязева в Сафоново асфальт уходит из под ног, – заключил автор поста.

В комментариях интернет-пользователи с иронией отнеслись к ситуации и принялись шутить о причине образования провала. Так, один из подписчиков паблика заявил, что кто-то якобы уронил телефон "нокию", из-за чего и появилась яма. Некоторые в свою очередь сказали, что теперь участок дорожного полотна очень опасен как для автомобилистов, так и для пешеходов.