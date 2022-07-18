Асфальт ушел из-под ног прокопчан посреди автомобильной дороги

0
Фото:  

В кузбасском городе посреди автомобильной дороги провалился асфальт, о чем местные жители рассказали в Сети.

Как уточнил автор публикации в сообществе во "ВКонтакте", инцидент произошел в городе Прокопьевск. Судя по фотографиям, асфальтированное покрытие провалилось под землю, а на дороге образовалась достаточно крупная дыра.

Посреди дороги по улице Тимирязева в Сафоново асфальт уходит из под ног, заключил автор поста.

В комментариях интернет-пользователи с иронией отнеслись к ситуации и принялись шутить о причине образования провала. Так, один из подписчиков паблика заявил, что кто-то якобы уронил телефон "нокию", из-за чего и появилась яма. Некоторые в свою очередь сказали, что теперь участок дорожного полотна очень опасен как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Фото: ВКонтакте / "Новости Прокопьевск Киселевск"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38284

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined