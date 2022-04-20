Асфальт провалился у стен кузбасского многоквартирного дома

0
Фото:  

В Кемеровской области возле жилого дома образовался "проход в подвал" из-за того, что асфальтированное покрытие ушло под землю.

У дома №24 на Ленина в Кузбассе провалился асфальт и образовалась яма, о чем интернет-пользователи рассказали в социальных сетях. Так, со слов горожан, менее месяца назад на указанном участке появилось небольшое углубление, которое быстро превратилось "в настоящий проход в подвал дома".

В настоящее время она продолжает обваливаться. Администрация на жалобы не реагирует, сказал автор поста.

При этом в комментариях появился ответ от кемеровской администрации. Представитель местного правительства заявил, что информация передана специалистам для проведения обследования и принятия необходимых мер. Отмечается, что во время проверки выяснилось, что яма находилась не в кузбасской столице, а в городе Киселевск.

ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35627

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined