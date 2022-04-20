Асфальт провалился у стен кузбасского многоквартирного дома

У дома №24 на Ленина в Кузбассе провалился асфальт и образовалась яма, о чем интернет-пользователи рассказали в социальных сетях. Так, со слов горожан, менее месяца назад на указанном участке появилось небольшое углубление, которое быстро превратилось "в настоящий проход в подвал дома".

– В настоящее время она продолжает обваливаться. Администрация на жалобы не реагирует, – сказал автор поста.

При этом в комментариях появился ответ от кемеровской администрации. Представитель местного правительства заявил, что информация передана специалистам для проведения обследования и принятия необходимых мер. Отмечается, что во время проверки выяснилось, что яма находилась не в кузбасской столице, а в городе Киселевск.