Асфальт провалился на пешеходном тротуаре у кемеровской больницы

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В столице Кузбасса прохожие заметили "естественный колодец", который образовался в результате обвала асфальтированного покрытия.

На пешеходной дорожке у канализационных люков по ул. Н. Островского, 24, в районе больницы образовался "естественный колодец", что заметили прохожие. Судя по кадрам, которые появились в распоряжении редакции VSE42.RU, на месте некачественного асфальта образовалась глубокая яма, где скапливается различного рода мусор.

При обследовании специалистами МБУ ''Кемдор'' 30.06.2022 г. установлено, что провал тротуарной части по ул. Н.Островского, 24 произошел на сетях водопровода, собственником сетей является АО "Кемвод", – сказали журналисту AVOKADO в ответе на запрос.

Теперь информация о недочете дорожного полотна передана в АО "Кемвод", специалисты должны решить проблему.

Фото: VSE42.RU

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