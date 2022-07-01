Асфальт провалился на пешеходном тротуаре у кемеровской больницы

На пешеходной дорожке у канализационных люков по ул. Н. Островского, 24, в районе больницы образовался "естественный колодец", что заметили прохожие. Судя по кадрам, которые появились в распоряжении редакции VSE42.RU, на месте некачественного асфальта образовалась глубокая яма, где скапливается различного рода мусор.

– При обследовании специалистами МБУ ''Кемдор'' 30.06.2022 г. установлено, что провал тротуарной части по ул. Н.Островского, 24 произошел на сетях водопровода, собственником сетей является АО "Кемвод", – сказали журналисту AVOKADO в ответе на запрос.

Теперь информация о недочете дорожного полотна передана в АО "Кемвод", специалисты должны решить проблему.