Артисты цирка в Кузбассе сорвались с высоты во время выступления

Инцидент произошел в субботу, 9 октября, в одном из цирков города Новокузнецк. Из видеосъемки, которую очевидцы события выложили в Сеть, следует, что трое гимнастов во время выступления сорвались с канатной дорожки, которая была установлена над сценой.

– Падение гимнастов в Новокузнецком цирке. Все в целости и сохранности, – рассказал свидетель падения в Instagram, прикрепив видеозапись.

На кадрах можно заметить, что по канату шел артист, на плечах которого стояли мужчина и девушка. Однако в ходе номера акробат потерял равновесие и сорвался в низ. От серьезных травм людей оберегла страховка.

– Жить буду, – заявил упавший гимнаст.

Со слов зрителей представления до неудавшегося номера на сцене выступала девушка, причем без страховки. Местные жители выразили беспокойство тем, что в случае ЧП акробатка могла получить повреждения.