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Артисты представят балет-ревю "Hello, Кузбасс!" на сцене филармонии в Кемерове

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В Государственной филармонии Кемеровской области состоится показ балета, основанного на истории региона.

Событие состоится в четверг, 13 октября, в 18:30


Балет-ревю "Hello, Кузбасс!"

В рамках I Международного театрального фестиваля-форума "Сверкающие грани театра".

Зрители увидят историю интернациональной любви на фоне ярких и драматичных событий. А для создания достоверной картины той эпохи использованы документы музея-заповедника "Красная горка». Одним из авторов проекта стал историк историк-краевед Владимир Сухацкий.ностей: венгры, финны, шведы, американцы. Одной из движущих сил стали голландцы, среди которых был Себальд Рутгерс –инженер, председатель правления автономной индустриальной колонии "Кузбасс".


Зрители увидят историю интернациональной любви на фоне ярких и драматичных событий. А для создания достоверной картины той эпохи использованы документы музея-заповедника «Красная горка". Одним из авторов проекта стал историк историк-краевед Владимир Сухацкий.


Балет-ревю представят артисты Губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп", художественный руководитель – заслуженный артист России Виктор Селиверстов.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
Да!
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