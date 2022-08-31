Событие состоится в четверг, 13 октября, в 18:30

Балет-ревю "Hello, Кузбасс!"

В рамках I Международного театрального фестиваля-форума "Сверкающие грани театра".

Зрители увидят историю интернациональной любви на фоне ярких и драматичных событий. А для создания достоверной картины той эпохи использованы документы музея-заповедника "Красная горка». Одним из авторов проекта стал историк историк-краевед Владимир Сухацкий.ностей: венгры, финны, шведы, американцы. Одной из движущих сил стали голландцы, среди которых был Себальд Рутгерс –инженер, председатель правления автономной индустриальной колонии "Кузбасс".

Зрители увидят историю интернациональной любви на фоне ярких и драматичных событий. А для создания достоверной картины той эпохи использованы документы музея-заповедника «Красная горка". Одним из авторов проекта стал историк историк-краевед Владимир Сухацкий.

Балет-ревю представят артисты Губернаторского театра танца "Сибирский калейдоскоп", художественный руководитель – заслуженный артист России Виктор Селиверстов.

6+

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте