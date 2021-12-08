Артемий Лебедев возмутился действиями мэра Прокопьевска

На одном из каналов на платформе YouTube дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что возмущен действиями Вячеслава Старченко ‒ экс-мэра Прокопьевска. Блогер отметил, что чиновники должны быть ближе к народу. Напомним, что скандал с отставкой градоначальника произошел из-за банкета во время траура по погибшим на шахте "Листвяжная".

‒ Мэр не отменил свой праздник, потому что уже нарезка накуплена, хлебушек есть, гости позваны. Это же не у меня в городе происходит, это где-то в соседнем, и продолжил там сидеть. <….> Губернатор оказался правильным человеком и мэра тут же <…> уволил, ‒ заявил Артемий Лебедев.



Блогер также отметил, что остался доволен тем, что провинившегося чиновника сразу отстранили от должности.