Артемий Лебедев возмутился действиями мэра Прокопьевска

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Российский дизайнер высказался о скандале, из-за которого глава кузбасского города был отправлен в отставку.

На одном из каналов на платформе YouTube дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что возмущен действиями Вячеслава Старченко ‒ экс-мэра Прокопьевска. Блогер отметил, что чиновники должны быть ближе к народу. Напомним, что скандал с отставкой градоначальника произошел из-за банкета во время траура по погибшим на шахте "Листвяжная".

‒ Мэр не отменил свой праздник, потому что уже нарезка накуплена, хлебушек есть, гости позваны. Это же не у меня в городе происходит, это где-то в соседнем, и продолжил там сидеть. <….> Губернатор оказался правильным человеком и мэра тут же <…> уволил, ‒ заявил Артемий Лебедев.

Блогер также отметил, что остался доволен тем, что провинившегося чиновника сразу отстранили от должности.

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