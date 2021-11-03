Артемий Лебедев ответил на слова кузбасского губернатора о скандальном плакате

Накануне вышло видео, в котором Лебедев заявил, что жалобы губернатора Кузбасса Сергея Цивилева являются необоснованными. Напомним, что ранее глава региона призвал дизайнерскую студию Артемия Лебедева принести извинения за плакат с горящим кинозалом, который посчитали отсылкой к трагедии в "Зимней вишне".

Москвич сообщил, что опасается за свое здоровье.

– Получается, губернатор Кузбасса призывает, по сути, к расправе надо мной и нашей студией, что является неожиданным поворотом сюжета, потому что мы никак на это не рассчитывали, – рассказал Артемий Лебедев в своем видео.

Дизайнер отметил, что плакат был создан за год до инцидента в кемеровском торговом центре. При этом сюжет отсылает к попытке депутата Госдумы Натальи Поклонской запретить показ фильма "Матильда" из-за наличия в ленте эпизодов, якобы оскорблявших чувства верующих.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что ранее россияне оскорбились плакатом ко Дню Всех святых, выпущенным студией Артемия Лебедева.