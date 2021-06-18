Арест автомобиля заставил кемеровчанина оплатить долг в 174 тысячи рублей по алиментам

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Забыв об обязательствах выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего сына, житель кузбасской столицы на время лишился возможности пользоваться своим транспортом.

Кемеровчанин нерегулярно выплачивал алименты в пользу 15-летнего сына, из-за чего накопил крупный долг, размер которого составил 174 тысячи рублей.


Сообщить о скопившейся задолженности к нему отправились приставы.

- Гражданин был ознакомлен с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, - сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Тем не менее, мужчина не ликвидировал свою задолженность в определенный срок. В итоге в его отношении было вынесено постановление об обращении взыскания на деньги, расположенные на его банковских счетах. Кроме того, на время ему запретили покидать пределы России, а к сумме долга добавился и исполнительский сбор, размер которого составил 12 тысяч рублей.


Приставы выяснили, что мужчина располагает автомобилем, ими же было вынесено постановление и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Позже его обнаружили и арестовали. Отмечается, что предварительная стоимость машины составила 700 тысяч рублей.


После этого кемеровчанин оплатил всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор.

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