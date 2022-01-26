Аптека в Новокузнецке понесла наказание за отсутствие лекарств

Основанием для обращения правоохранителей в суд стали результаты проверки, которая выявила несоблюдение требований закона в одной из аптечных организаций Новокузнецка. Установлено, что в аптеке не соблюдались сроки отпуска лекарств, а самих препаратов было недостаточно.

"В нарушение положений Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" не обеспечено наличие минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

По решению суда аптечная организация была привлечена к ответственности по ч. 4 статьи 14.1 КоАП РФ. В качестве наказания был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Нарушитель выплатил штраф в добровольном порядке.