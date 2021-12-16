Аптека в Новокузнецке понесла наказание за обман пенсионерки

Пожилая новокузнечанка приобрела лекарства в одной из аптек города. При этом организация в рекламе заявляла, что предоставляет пенсионерам скидку при покупке. Однако горожанка обнаружила, что в чеке скидка отсутствует, и обратилась в антимонопольный орган.

Управление рассмотрело заявление пенсионерки и установило, что размещенная аптекой реклама не соответствует действительности. Так как ООО "Аптечный двор" является микропредприятием, оно получило в качестве наказания предупреждение, сообщают в пресс-службе УФАС РФ по Кемеровской области.

За повторное нарушение аптека может получить штраф на сумму от 100 000 до 500 000 рублей.