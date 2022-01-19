Аппетитный плод с прилавка магазина преподнес кузбассовцу гниль

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"Переспелый" гранат достался жителю Ленинска-Кузнецкого, который приобрел фрукт в одном из местных магазинов. О своей несъедобной покупке мужчина рассказал в сообществе в Сети.

Кузбассовец отметил, что на витрине внешний вид граната выглядел презентабельно: его очертания казались ровными, а цвет корочки имел ярко-красный аппетитный оттенок, однако, внутри вместо сытных зерен оказалась гниль.


Также интернет-пользователь выразил мнение, что в последнее время в торговых точках часто торгуют просроченными продуктами и на его памяти это не первый случай, когда приобретенный плод оказывается несъедобен.


Стоит отметить, что в комментариях аудитория не согласилась с автором поста. По словам подписчиков сообщества, сотрудники магазина не виноваты в произошедшем, поскольку в таком случае предугадать качество продукта по виду невозможно.

Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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