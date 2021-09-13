Апартаменты с сауной и джакузи за 35 млн рублей появились на продаже в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса выставлена на продажу двухэтажная квартира за 35 миллионов рублей. Отличительной чертой двухъярусного жилища стала сауна в многоэтажке.

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, квартира находится на девятом и десятом этажах здания на улице Тольятти в центре Новокузнецка. Автор публикации указал, что неподалеку расположен крупный торговый комплекс.


На площади 222 квадратных метра располагаются сауна, два санузла, просторные комнаты и коридоры, две лоджии, а также установлена большая и вместительная гардеробная.

— Сделан качественный ремонт, — отметил продавец.

Вместе с техникой и мебелью квартиру в здании, расположенном на закрытой территории, можно приобрести за 35 000 000 рублей.

Фото: Avito

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