Апартаменты с сауной и джакузи за 35 млн рублей появились на продаже в Новокузнецке

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, квартира находится на девятом и десятом этажах здания на улице Тольятти в центре Новокузнецка. Автор публикации указал, что неподалеку расположен крупный торговый комплекс.

На площади 222 квадратных метра располагаются сауна, два санузла, просторные комнаты и коридоры, две лоджии, а также установлена большая и вместительная гардеробная.

— Сделан качественный ремонт, — отметил продавец.

Вместе с техникой и мебелью квартиру в здании, расположенном на закрытой территории, можно приобрести за 35 000 000 рублей.