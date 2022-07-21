В социальных сетях появилось обращение от жительницы Анжеро-Судженска, которая возмутилась неудовлетворительным состоянием воды, подающейся населению. По словам горожанки, вытекающая из крана жидкость не подходит для питья даже после манипуляций по ее очистке.

‒ "...у нас очень плохая холодная вода течет из крана. Это происходит уже не первый год. Вода пахнет болотом. Приходится покупать воду. Не помогает не кипячения не отстаивание <...> мы устали пить такую воду. Ужас просто" (стиль сохранен прим. ред.), ‒ пожаловалась анжеросудженка.

В ответ представители администрации города заявили, что качество воды соответствует требованиям санитарных норм. Для дополнительной проверки несколько дней назад специалисты провели забор проб в трех районах Анжеро-Судженска.

‒ По химическим, биологическим и органолептическим показателям в данное время водопроводная вода соответствует нормативам. Наличие постороннего запаха оценивается специалистами в 1 балл по 5-бальной шкале, ‒ сообщили сотрудники мэрии.

Также власти города отметили, что прошедшие осадки способствуют ослабеванию запаха. Специалисты предполагают, что полностью запах может исчезнуть через несколько дней.