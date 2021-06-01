Антитренды обуви летнего сезона 2021 года

Босоножки со вставками из денима
Босоножки, выполненные с использованием денима, пора отдать своей бабушке: вам они больше не по возрасту, а ей будет очень удобно их носить. Еще несколько лет назад подобная обувь считалась признаком дурного вкуса, но сегодня ее носить просто невыгодно, так как ее невероятно сложно сочетать со стильными современными образами. На замену тапочкам из джинсов или ткани лучше купите себе открытые модели с ремешками, выполненные в ярких цветах: в этом сезоне акцентность обуви и аксессуаров снова в моде.
Сандалии-гладиаторы
Некогда модные римские сандалии ушли из моды еще несколько сезонов назад: несмотря на тонкие ремешки и завязки, они вовсе не придают женским ножкам изящества или худобы. Если вы в действительности не хотите быть похожими на гладиаторов – суровых воителей прошлого, советуем вам отказаться от их носки. На смену этим "артефактам" ушедшей моды лучше подберите удобные шлепанцы из экокожи на небольшом каблучке или ровной платформе.
Перфорированные вставки
Несмотря на то, что "дырчатость" обуви является великолепным решением для жаркого лета, позволяющим ногам дышать, из моды она безнадежно вышла. Так же, как и в случае с денимом, носить ее больше не рекомендуется. Впрочем, некогда любимые перфорированные тапочки можно оставить для носки на даче: вот где действительно можно расслабиться и не бояться не совпасть с актуальными трендами.
Обувь, отороченная мехом
Еще недавно модницы щеголяли по улицам больших и не очень больших городов в мюлях, босоножках и тапочках, украшенных мехом. Выглядел этот тренд довольно комично, несмотря на то, что пришел к нам, как обычно, мановением легкой руки именитых дизайнеров. Сегодня ходить в такой обуви считается настоящим моветоном, особенно, если мех на ней натуральный, так как во всем мире модные дома выступают против жестокости по отношению к животным. Кроме того, подобные модели просто непрактичны: если вам так сильно хочется иметь заметный декор на любимых лодочках, лучше купите вариант с массивными цепями, которые сегодня снова в моде.
Обувь с бахромой
Бахрома исчерпала себя на долгие годы, как в трендах на одежду, так и на обувь. Подобные сандалии сегодня пристало носить разве что детям, которые еще не понимают, что такое стиль, и в экипировке ценят прежде всего изюминку и "веселость". Их мамам же и старшим сестрам лучше опять-таки вернуться к упрощенным вариантам, с красивыми завязками, цепями или пряжками.
Массивные босоножки на тракторной платформе
Босоножки на тракторной платформе притягивают к себе внимание в самом нелицеприятном смысле: мало того, что они уже неактуальны, так еще и совершенно неизящны. Да к тому же много весят: несмотря на удобство такой платформы, ноги в них обязательно будут уставать. Лучше выбирать невесомые модели, оснащенные тонкими ремешками, которые позволят вам "летать" по летним улицам и не уставать к вечеру.
Стрип-обувь
Стрип-обувь непригодна для повседневной носки: она неудобна, а кроме того, считается вульгарным пережитком прошлого. Несмотря на это, многие женщины до сих пор пытаются носить эти пыточные орудия, полагая, что с их помощью можно стать визуально стройнее и удлинить ноги. Спешим вас уверить: не стоит менять небольшой рост и природное изящество на непосильную нагрузку на позвоночник и клоунскую походку. Наиболее оптимальная высота каблука сегодня составляет около 5 сантиметров.
Прозрачная обувь
Некоторое время назад клеенчатые сапожки и туфельки, действительно, были на пике моды, однако мировое сообщество такой тренд не оценило. Внутри такого материала нога чувствует себя, как в парнике: ее гигиена страдает, а комфорт отсутствует. Кроме того, окружающим, смотрящим на смятые пластиком кожу и пальцы ног, подобные ботинки явно будут казаться менее привлекательными, чем вам. Лучше отдайте предпочтение обуви из более натуральных и комфортных телу материалов.
Подбирать обувь необходимо учитывая ваш повседневный стиль одежды. Тут мы рассказали, как советуют одеваться дизайнеры в текущем модном сезоне.
Источник фото: unsplash.com, pixabay.com
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