Антитренды обуви летнего сезона 2021 года

Некоторое время назад клеенчатые сапожки и туфельки, действительно, были на пике моды, однако мировое сообщество такой тренд не оценило. Внутри такого материала нога чувствует себя, как в парнике: ее гигиена страдает, а комфорт отсутствует. Кроме того, окружающим, смотрящим на смятые пластиком кожу и пальцы ног, подобные ботинки явно будут казаться менее привлекательными, чем вам. Лучше отдайте предпочтение обуви из более натуральных и комфортных телу материалов.

Подбирать обувь необходимо учитывая ваш повседневный стиль одежды. Тут мы рассказали, как советуют одеваться дизайнеры в текущем модном сезоне.

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