Антитеррористическое укрепление объектов культуры в Кузбассе обойдется бюджету в 5 млн рублей

Согласно документу, областному министерству финансов поручено выделить из резервного фонда правительства 5,31 миллиона рублей. Деньги поступят министерству культуры и национальной политики Кузбасса и будут потрачены на антитеррористические мероприятия. В частности, речь идет об "инженерно-технической укрепленности объектов образовательных учреждений культуры". Соответствующее распоряжение появилось на сайте электронный бюллетень правительства Кузбасса.

Напомним, ране власти выделили более 40 миллионов рублей на антитеррористические мероприятия в школах Кемеровской области.