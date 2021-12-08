Антиквар в Кузбассе обнаружил среди хлама опасный предмет

По предварительной информации, междуреченец, занимась поиском антиквариата, обнаружил на улице бесхозный чемодан. Внутри находились металлические шестерни и сверток, в котором был револьвер. Мужчина решил отнести опасную находку правоохранителям, так как уже был в такой ситуации ранее.

Оказалось, что оружием является стартовый пистолет револьверного типа, который переделали под стрельбу боевыми патронами, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

По данному факту проводится проверка, в результате которой междуреченец может получить вознаграждение в 2 000 рублей.