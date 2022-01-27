Сообщается, что формат работы общественной приемной, расположенной в доме №9 на улице 9 января в Кемерове, изменен. Приемная продолжит работу с 9:00 до 17:00, однако теперь при ее посещении горожане должны учитывать меры по противодействию коронавирусной инфекции.

– Теперь вход в приемную – только по одному человеку. Каждый час – дезинфекция помещения, – сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Напомним, что накануне в Кузбассе были ужесточены ограничения, направленные на борьбу с COVID-19. Ранее кемеровские власти опубликовали список изымаемых участков в ликвидируемом частном секторе.