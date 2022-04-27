Ансамбль песни и танца "Донбасс" выступит в кемеровской филармонии

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В столице Кузбасса жители и гости областного центра смогут насладиться ярким выступлением колоритного ансамбля песни и танца "Донбасс".

7 мая, суббота, 17:00


Ансамбль песни и танца "Донбасс"

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" – это визитная карточка Донецкой Народной Республики. Творчество коллектива – яркое и многонациональное, как и сам край, где живут представители более 100 народностей. Неизменные составляющие успеха ансамбля – разнообразие и эмоциональность музыкальных ритмов, народные мотивы, яркий колорит, художественный вкус, артистизм и мастерство исполнителей.


Ансамбль "Донбасс" – лауреат международных фестивалей в США, Бразилии, Северной Корее, Испании, Китае. Высокий уровень своего мастерства "Донбасс" неоднократно подтверждал на престижном Всеукраинском фестивале-конкурсе народной хореографии имени Павла Вирского среди профессиональных коллективов.


В программе в Кемерове – лучшие хореографические и вокальные номера ансамбля. В концерте также примет участие Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп" филармонии Кузбасса. Гастроли коллектива организованы "Росконцертом" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы "Мы – Россия".


6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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