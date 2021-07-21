Аномально жаркая погода придет в Кузбасс в конце рабочей недели

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Кемеровские синоптики рассказали о наступлении аномально высоких температур, которые задержатся в регионе несколько дней.

Уже с пятницы, 23 июля, некоторые районы Кузбасса накроет аномально жаркая погода, которая простоит вплоть до следующей недели, до 27 июля. При этом столбик термометра может подниматься выше +30°С, рассказали в Кемеровском гидрометцентре. Специалисты уточнили VSE42.Ru, что жара считается аномалией, если в течение пяти дней температура воздуха выше +30°С.


В четверг, 22 июля, днем по области ожидается +25,+30°С, ночью +11,+16°С. Ветер юго-восточный, без дождей.

– В воскресенье, судя по синоптическим картам, на погоду начнет оказывать свое влияние циклон, центр которого будет находиться в районе Омска, поэтому прогнозируем дожди, а со вторника понижение температуры, – сообщили в ведомстве.

В третьей декаде июля в среднем прогнозируется +19,+23°С, что превышает климатическую норму на 2-4°С.

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