Аномальная погода в Кузбассе изменила поведение бабочек

Так, по словам биолога из КемГУ Николая Скалона, высокая активность бабочек в Кузбассе, которая привлекла внимание местных граждан, не является аномалией. Однако, высокие теплые температуры воздуха в мае все-таки увеличили их активность и сдвинули брачный период чешуекрылых на две или даже три недели раньше обычного.

– Никаких аномалии. Просто теплая весна поспособствовала увеличению активности насекомых, – уточнил специалист корреспонденту AVOKADO.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские синоптики сообщили о рекордном повышении температур в мае.