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Анна Цивилева сделала заявление по поводу мошенничества от лица Совета по вопросам попечительства

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Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева предупредила жителей региона о мошенниках, которые работают от лица организации и просят финансовую помощь.

На своей странице в социальных сетях Анна Цивилева обратилась к кузбассовцам с предупреждением. Она рассказала, что в последнее время появляется информация о том, что люди, которые называют себя членами Совета по вопросам попечительства, по телефону связываются с представителями бизнеса и простыми гражданами и якобы от имени председателя Совета предлагают участие в благотворительных проектах. В связи с этим Анна Цивилева решила сделать официальное заявление.

- Никогда наши сотрудники, и, тем более, я лично, не обзваниваем людей и организации с просьбой об оказании помощи, тем более финансовой, - написала она.

По ее словам, Совет по вопросам попечительства в социальной сфере оказывал и продолжает оказывать помощь гражданам, многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям инвалидам и многим другим. При этом все благотворительные проекты освещаются публично.


- При желании, любой кузбассовец может стать благотворителем и принять участие в одном из наших проектов, - сообщила председатель Совета.

Анна Цивилева также подчеркнула, что работа организации ведется в соответствии с Положением о Совете по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. С документом также может ознакомится любой желающий на официальном сайте.

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