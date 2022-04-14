Анна Цивилева посетила первый за Уралом кемеровский центр помощи детям-аутистам в Кемерове

Максимально полно адаптироваться к нормальной жизни в семье и социуме детям с аутическими расстройствами кемеровская городская общественная организация "Интеграция" помогает уже более восьми лет. Для этого она использует современные программы, привлекает средства грантов и волонтерскую помощь.
Анна Цивилева в рамках рабочей поездки 14 апреля 2022 года посетила КГОО "Интеграция", чтобы познакомиться с ее учениками и сотрудниками.
Экскурсию по мастерским, классам, спортзалу и другим объектам для гостей провели дефектолог-логопед Лариса Машкова и председатель правления "Интеграции" педагог-дефектолог Анастасия Иванникова. Они рассказали об особенностях работы с детьми-аутистами, а также достижениях и успехах своих воспитанников.
– В настоящее время мы опекаем 60 семей. На базе нашей организации есть ремесленные мастерские, которые позволяют ребятам освоить полезные профессиональные навыки. У нас есть гончарная и ткацкая мастерская, где ребята создают прекрасные вещи. Кроме того, мы обучаем их элементарным хозяйственным навыкам – от мытья посуды и полов до стирки и приготовления пищи, – рассказала Лариса Машкова.
Для всех нужд детей оборудованы специальные помещения: комфортные, светлые, уютные. Помимо занятий на базе КГОО "Интеграция", ее специалисты реализуют проект "Микрореабилитационный центр на дому". Они выезжают в семьи к своим подопечным, чтобы научить их родителей правильно заниматься с детьми в домашних условиях. Таким образом, процесс реабилитации и социализации ребят с аутизмом становится практически непрерывным, что благотворно сказывается на их состоянии.
– Хочу сказать, что центр проводит колоссальную работу. Она уже принесла результаты. Это единственный центр за Уралом, который дает возможность детишкам с диагнозом "аутизм" социализироваться и получать навыки для жизни. Большая победа, что воспитанники "Интеграции", которые достигли 18 лет, смогут трудоустроиться, получая зарплату, обеспечивать себя, приносить пользу государству и чувствовать себя нужными. Хочется их поддерживать, помогать, – сказала Анна Цивилева.
В разговоре с председателем Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса сотрудники центра работы с аутистами озвучили ряд сложностей, с которыми им приходится сталкиваться. Анна Цивилева сказала, что одна из целей ее визита – объединить депутатов, бизнесменов и органы власти для помощи в преодолении сложностей, с которыми сталкивается КГОО "Интеграция".
Вместе с Анной Цивилевой учреждение посетили генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский и депутат городского совета народных депутатов Андрей Желтухин. Они вручили в подарок спортивный инвентарь, а также приняли активное участие в обсуждении работы КГОО "Интеграция" и выразили готовность принимать участие в его развитии.
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