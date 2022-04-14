Анна Цивилева посетила первый за Уралом кемеровский центр помощи детям-аутистам в Кемерове

Максимально полно адаптироваться к нормальной жизни в семье и социуме детям с аутическими расстройствами кемеровская городская общественная организация "Интеграция" помогает уже более восьми лет. Для этого она использует современные программы, привлекает средства грантов и волонтерскую помощь.

Анна Цивилева в рамках рабочей поездки 14 апреля 2022 года посетила КГОО "Интеграция", чтобы познакомиться с ее учениками и сотрудниками.