Анна Цивилева посетила первый за Уралом кемеровский центр помощи детям-аутистам в Кемерове

0
Фото:  

Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева побывала в кемеровской общественной организации, которая оказывает комплексную медико-психологическую, педагогическую и социальную помощь людям с расстройствами аутического спектра.

Максимально полно адаптироваться к нормальной жизни в семье и социуме детям с аутическими расстройствами кемеровская городская общественная организация "Интеграция" помогает уже более восьми лет. Для этого она использует современные программы, привлекает средства грантов и волонтерскую помощь.


Анна Цивилева в рамках рабочей поездки 14 апреля 2022 года посетила КГОО "Интеграция", чтобы познакомиться с ее учениками и сотрудниками.

Экскурсию по мастерским, классам, спортзалу и другим объектам для гостей провели дефектолог-логопед Лариса Машкова и председатель правления "Интеграции" педагог-дефектолог Анастасия Иванникова. Они рассказали об особенностях работы с детьми-аутистами, а также достижениях и успехах своих воспитанников.

– В настоящее время мы опекаем 60 семей. На базе нашей организации есть ремесленные мастерские, которые позволяют ребятам освоить полезные профессиональные навыки. У нас есть гончарная и ткацкая мастерская, где ребята создают прекрасные вещи. Кроме того, мы обучаем их элементарным хозяйственным навыкам – от мытья посуды и полов до стирки и приготовления пищи, – рассказала Лариса Машкова.

Для всех нужд детей оборудованы специальные помещения: комфортные, светлые, уютные. Помимо занятий на базе КГОО "Интеграция", ее специалисты реализуют проект "Микрореабилитационный центр на дому". Они выезжают в семьи к своим подопечным, чтобы научить их родителей правильно заниматься с детьми в домашних условиях. Таким образом, процесс реабилитации и социализации ребят с аутизмом становится практически непрерывным, что благотворно сказывается на их состоянии.

– Хочу сказать, что центр проводит колоссальную работу. Она уже принесла результаты. Это единственный центр за Уралом, который дает возможность детишкам с диагнозом "аутизм" социализироваться и получать навыки для жизни. Большая победа, что воспитанники "Интеграции", которые достигли 18 лет, смогут трудоустроиться, получая зарплату, обеспечивать себя, приносить пользу государству и чувствовать себя нужными. Хочется их поддерживать, помогать, – сказала Анна Цивилева.

В разговоре с председателем Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса сотрудники центра работы с аутистами озвучили ряд сложностей, с которыми им приходится сталкиваться. Анна Цивилева сказала, что одна из целей ее визита – объединить депутатов, бизнесменов и органы власти для помощи в преодолении сложностей, с которыми сталкивается КГОО "Интеграция".


Вместе с Анной Цивилевой учреждение посетили генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский и депутат городского совета народных депутатов Андрей Желтухин. Они вручили в подарок спортивный инвентарь, а также приняли активное участие в обсуждении работы КГОО "Интеграция" и выразили готовность принимать участие в его развитии.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35466

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined