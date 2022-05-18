Анна Цивилева посетила одну из женских колоний Кузбасса в рамках благотворительного проекта

В 2019 году в Кузбассе по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере был запущен благотворительный проект по социальной адаптации женщин в колониях и подготовке их к освобождению "Жизнь продолжается". Его участниками по всему региону стали более 850 человек. В 2022 году в ИК-50 в Юрге к нему присоединились 200 женщин.

17 мая 2022 года в ИК-50 состоялось торжественное мероприятие, на котором женщины-заключенные смогли продемонстрировать полученные навыки, в том числе творческие. Зрители посмотрели концерт с вокальными и хореографическими номерами. Они также увидели и результаты занятий заключенных прикладным творчеством: аксессуары, выполненные в техниках "мокрое валяние", "декупаж" и т.п.