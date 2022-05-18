Анна Цивилева посетила одну из женских колоний Кузбасса в рамках благотворительного проекта

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Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева побывала на концерте, подготовленном силами заключенных женской исправительной колонии общего режима ФКУ ИК-50 ГУФСИН России по Кемеровской области в городе Юрга, в рамках проекта "Жизнь продолжается".

В 2019 году в Кузбассе по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере был запущен благотворительный проект по социальной адаптации женщин в колониях и подготовке их к освобождению "Жизнь продолжается". Его участниками по всему региону стали более 850 человек. В 2022 году в ИК-50 в Юрге к нему присоединились 200 женщин.


17 мая 2022 года в ИК-50 состоялось торжественное мероприятие, на котором женщины-заключенные смогли продемонстрировать полученные навыки, в том числе творческие. Зрители посмотрели концерт с вокальными и хореографическими номерами. Они также увидели и результаты занятий заключенных прикладным творчеством: аксессуары, выполненные в техниках "мокрое валяние", "декупаж" и т.п.

Среди гостей была Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева. Она рассказала о проекте "Жизнь продолжается" и поблагодарила всех неравнодушных людей, поддержавших его:

– Проект "Жизнь продолжается", который инициировал наш Совет, – уникален. Во-первых, он единственный в России. А во-вторых, мы уже четвертый года на регулярной основе в женских колониях Кузбасса проводим образовательные программы. Таким образом мы хотим показать женщинам, которые находятся в местах лишения свободы, что жизнь продолжается, и судьба каждой из них нам небезразлична. Мы искренне хотим помочь им безболезненно вернуться к полноценной жизни в социуме. А те люди, которые приезжают в колонию с образовательной программой, хотят искренне помочь. Они приезжают сюда безвозмездно, чтобы протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Это огромная команда неравнодушных людей, которых я хочу поблагодарить, – сказала Анна Цивилева.

Она также отметила словами благодарности спонсоров, которые оказывали поддержку проекту "Жизнь продолжается" – приобретали подарки, оргтехнику для компьютерного класса, мебель и другое оснащение.


Среди гостей праздника присутствовал один из спонсоров проекта – генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский.


Позитивное влияние проекта на отбывающих сроки женщин отметил заместитель начальника ГУФСИН России по Кемеровской области полковник Андрей Юрченко:

– Проект "Жизнь продолжается" доказал серьезное влияние на формирование внутреннего мира женщины и положительно сказывается на психологическом климате в учреждении. Получая творческие навыки, женщины сами стали выходить с инициативами проведения мероприятий, а свободное от работы время проводить насыщенно, интересно. Важно, что проект реализуется не как разовая акция, а как серия полезных и интересных уроков. Уверен, что позитивная атмосфера занятий, их актуальность подготовит женщин к достойной жизни на свободе, – сказал Юрченко.

Заключенные ИК-50 получили в рамках проекта представление об искусстве, узнали много важного о здоровом образе жизни, красоте. Женщины занимались танцами, вокалом, получали юридическую поддержку.


Организаторы во главе с Анной Цивилевой уверены, что это поможет им стать полноценными личностями на свободе: любить семью, поддерживать близких, трудиться на благо России. Прощаясь, гости мероприятия выразили надежду, что проект "Жизнь продолжается" будет развиваться и расти.

Фото: Пресс-служба Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса

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