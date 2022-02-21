Экскурсию по "Инскому" провели главный врач Кемеровской областной клинической больницы имени С.В. Беляева (КОКБ, Центр является реабилитационной базой больницы) Михаил Ликстанов и его заместитель по санаторно-курортному лечению Нина Полякова.

Руководство КОКБ показало, какие процедуры могут получать в настоящее время пациенты Центра. Среди услуг "Инского" физиолечение, спелеотерапия, кислородотерапия, массажи (ручной и механический) и иглорефлексотерапия, здесь применяют авторскую методику фитопаросауны. Если обычная процедура фитобочки длится 15 минут, то здесь вы проведете около полутора часов.

Именно в связи с большим спектром в том числе восстановительных процедур Центр здоровья "Инской" был выбран для реабилитации пострадавших на шахте "Листвяжная" и родственников погибших шахтеров.

Помимо прочего, Анна Цивилева в своем инстаграм-аккаунте отметила, что в Центре "замечательная столовая, где очень вкусно готовят".

Однако, как подчеркнула Цивилева, "главной фишкой "Инского", безусловно, является открытый круглогодичный бассейн".