Анна Цивилева посетила лечивший шахтеров "Листвяжной" Центр здоровья "Инской"

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Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева посетила Центр здоровья "Инской". Здесь недавно прошли лечение и оздоровление родственники погибших работников шахты "Листвяжная", а также получившие во время аварии на предприятии травмы шахтеры.

Экскурсию по "Инскому" провели главный врач Кемеровской областной клинической больницы имени С.В. Беляева (КОКБ, Центр является реабилитационной базой больницы) Михаил Ликстанов и его заместитель по санаторно-курортному лечению Нина Полякова.


Руководство КОКБ показало, какие процедуры могут получать в настоящее время пациенты Центра. Среди услуг "Инского" физиолечение, спелеотерапия, кислородотерапия, массажи (ручной и механический) и иглорефлексотерапия, здесь применяют авторскую методику фитопаросауны. Если обычная процедура фитобочки длится 15 минут, то здесь вы проведете около полутора часов.

Именно в связи с большим спектром в том числе восстановительных процедур Центр здоровья "Инской" был выбран для реабилитации пострадавших на шахте "Листвяжная" и родственников погибших шахтеров.


Помимо прочего, Анна Цивилева в своем инстаграм-аккаунте отметила, что в Центре "замечательная столовая, где очень вкусно готовят".


Однако, как подчеркнула Цивилева, "главной фишкой "Инского", безусловно, является открытый круглогодичный бассейн".

Фото: пресс-служба КОКБ.

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