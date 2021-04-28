Анна Цивилева посетила фестиваль для детей и молодежи с нарушением слуха

В этом году фестиваль для людей с нарушением слуха "Утренняя звезда" впервые прошел в формате межрегионального мероприятия. Ранее в нем принимали участие только жители Кемеровской области.

Вступительным словом фестиваль "Утренняя звезда" открыла председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева. Она также вручила его участникам почетные грамоты.

– От лица Совета я хочу поприветствовать участников сегодняшнего мероприятия, зрителей, почетных гостей, жюри – всех, кто сегодня собрался в этом большом теплом зале. Мы всем составом Совета по вопросам попечительства являемся друзьями и давними поклонниками талантов людей с нарушением слуха. С ними мы уже провели ряд совместных проектов – пленэры, мастер-классы. В прошлом году участники творческих встреч с актером и режиссером Владимиром Машковым ездили в Москву и поделились яркими впечатлениями, привезенными из столицы. Впереди у нас еще много совместных проектов, – сказала Анна Цивилева.