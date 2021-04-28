Анна Цивилева посетила фестиваль для детей и молодежи с нарушением слуха

В этом году фестиваль для людей с нарушением слуха "Утренняя звезда" впервые прошел в формате межрегионального мероприятия. Ранее в нем принимали участие только жители Кемеровской области.
Вступительным словом фестиваль "Утренняя звезда" открыла председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева. Она также вручила его участникам почетные грамоты.
– От лица Совета я хочу поприветствовать участников сегодняшнего мероприятия, зрителей, почетных гостей, жюри – всех, кто сегодня собрался в этом большом теплом зале. Мы всем составом Совета по вопросам попечительства являемся друзьями и давними поклонниками талантов людей с нарушением слуха. С ними мы уже провели ряд совместных проектов – пленэры, мастер-классы. В прошлом году участники творческих встреч с актером и режиссером Владимиром Машковым ездили в Москву и поделились яркими впечатлениями, привезенными из столицы. Впереди у нас еще много совместных проектов, – сказала Анна Цивилева.
Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса также отметила важность проведения подобных конкурсных мероприятий.
– Фестивали нужны не только для того, чтобы делиться талантом, получать удовольствие и радость от выступлений. Они важны для детей, имеющих ограничения по слуху. Благодаря таким мероприятиям они могут реабилитироваться, социализироваться и реализовываться как личности. Среди них огромное количество талантливых ребят. Сегодня я желаю участникам фестиваля отличных выступлений. А нам, зрителям, – получить удовольствие и поддерживать ребят своими аплодисментами, – завершила вступительную речь Анна Цивилева.
Основную часть конкурсной программы фестиваля "Утренняя звезда" составили номера жестового пения. Кроме этого, жюри оценивало выступления в номинациях "Хореография" и "Оригинальный жанр" (пантомима, клоунада).
– В этом году на фестиваль были приглашены дети из разных уголков Сибирского федерального округа: Новосибирска и Новосибирской области, Алтайского края, Томска, Кузбасса. В конкурсе приняли участие порядка 400 детей, – рассказал организатор фестиваля и директор Кузбасского центра образования Алексей Боков.
Основная цель фестиваля – повышение компетенций людей с нарушениями слуха, а также возможность для них встретиться, познакомиться и пообщаться со сверстниками из других регионов.
– В рамках творческой части фестиваля прошла выставка прикладного творчества, в рамках которой также будут определены победители. Вторая часть фестиваля – деловая программа, где пройдут мастер-классы, коуч-сессия, встречи с интересными спикерами и другие образовательные мероприятия для детей и молодежи с ограничением по слуху, – отметил Алексей Боков.
В мероприятии приняли участие и другие почетные гости. Генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский был впечатлен выступлениями детей с ограничением по слуху.
– Я даже не мог себе представить, что фестиваль пройдет на таком высоком профессиональном уровне. Участники конкурса – невероятно талантливые, яркие артисты. Хочется пожелать им больших успехов как в творчестве, так и на жизненном пути, – сказал Михаил Шкуропатский.
На фестивале побывал и депутат городского Совета народных депутатов Андрей Желтухин, который в совершенстве владеет жестовым языком. На мероприятие он пришел со своей мамой, которая, как и участники фестиваля, имеет ограничение по слуху.
После мероприятия Анна Цивилева поделилась впечатлениями о фестивали с журналистами:
– Важно проводить такие конкурсы, как "Утренняя звезда", не только в Кузбассе, но и по всей стране. Они дают возможность реализоваться творческим людям, получить опыт работы на сцене, побороться за призовые места. Меня удивило то, какой репертуар подготовили участники фестиваля: это сложные произведения, раскрывающие серьезные темы. Некоторые номера меня особенно растрогали, например, "Песня про маму", – поделилась впечатлениями после окончания конкурса Анна Цивилева.
Организаторы фестиваля надеются, что "Утренняя звезда" станет площадкой для регулярных встреч детей с нарушениями слуха со всего Сибирского федерального округа.
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