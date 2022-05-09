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Анна Цивилева отмечает свой юбилей

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Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева отмечает 9 мая 2022 года свой день рождения, который в этом году стал юбилейным.

За несколько лет, прожитых в Кемеровской области, Анна Цивилева стала известна многим кузбассовцам и не только, в первую очередь, как вдохновитель и создатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.


Благодаря ее личным лидерским и организаторским качествам удалось создать всеобъемлющую систему благотворительности, способную оказать реальную помощь и поддержку тем, кто в ней действительно нуждается.


Среди получателей благотворительной помощи в том числе больные дети и взрослые, которым необходимо дорогостоящее лечение и средства реабилитации, учреждения культуры и образования.

Для того, чтобы достичь подобных масштабов, Совет под личным руководством Анны Цивилевой смог организовать тесное взаимодействие с крупными компаниями и предприятиями, в целом с бизнесом, готовым принимать участие в его благородной деятельности.


Как результат, эффективная поддержка тысяч жителей Кузбасса.


Желаем Анне Цивилевой здоровья, счастья и достижения поставленных целей – на благо всего Кузбасса, всей России.

Да!
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