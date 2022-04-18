Помочь сложно, но можно

Если объяснять совсем просто, то аутизм – это нарушение развития нервной системы, методы излечения которого учеными не найдены. Аутизм характеризуется разнообразными проявлениями. Среди них, например, бурные реакции на дискомфорт, испуг и плачь от воздействия слабых раздражителей, не влияющих на эмоциональный фон здорового человека. При этом страдающий аутизмом может не реагировать на серьезные раздражающие факторы и т.п. В общем, специфических проявлений у заболевания масса.

Аутизм не лечится, зато пациентам с этим диагнозом, в зависимости от его тяжести, помогают различные виды терапии, которые индивидуально подбирают специалисты. Корректная терапия позволяет заметно улучшить качество жизни аутиста, сделать его более самостоятельным, способным обслуживать себя в быту и даже выйти на работу.

Безусловно, это сложное расстройство, требующее постоянного внимания к пациенту, проведения с ним особых развивающих мероприятий. Чем раньше начать терапию в детстве, тем лучше будут результаты. В обычных домашних условиях предоставить такую помощь ребенку или взрослому с аутизмом можно, но сложно. Для этого нужно обладать специфическими знаниями и навыками.