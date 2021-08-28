Ани Лорак и Дмитрий Маликов опубликовали записи с праздничного концерта в Киселевске

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Фото:  

В Instagram-аккаунтах отечественных звезд, которые прибыли в Кузбасс, чтобы провести выступления в рамках празднования Дня шахтера, появились записи с концерта, который уже состоялся в городе Киселевск.

Шоу для киселевчан было организовано накануне в пятницу, 27 августа. На кадрах, которые певица Ани Лорак разместила в соцсети на обозрение публики, можно заметить, что свои известные хиты девушка исполняет на большой сцене, а зрители подпевают ей знакомые слова из куплетов песен.


Что касается второго приглашенного в шахтерский край гостя Дмитрия Маликова, то он своим выступлением завершил концерт к случаю празднования дня шахтера в кузбасском городе. Судя по видео, под яркое пиротехническое шоу он исполнял популярную музыкальную композицию "До завтра".


Стоит отметить, что свои концерты провела и певица Мари Краймбрери, а также OFB/Offbeat Orchestra.


Звезды прибыли в шахтерский край по приглашению властей, чтобы поздравить местных жителем с профессиональным праздником Днем шахтера.

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