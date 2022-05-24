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Аналитики: зарплата медсестер в Кузбассе оказалась ниже средней по стране

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Специалисты определили размер заработной платы, предлагаемой среднему медперсоналу в Кемеровской области.

В целом по России с начала года опубликовано более 24 300 вакансий для медсестер. Кузбасс по количеству соответствующих предложений о работе оказался на 11 месте из 83 регионов, что говорит о высоком спросе на данный медперсонал. За период с января по апрель в Кемеровской области было открыто более 430 вакансий для этих специалистов. Однако денег предлагают работодатели меньше, чем в среднем по стране.

‒ Средняя предлагаемая по стране зарплата для медицинских сестер составила 35 тысяч рублей, в Кемеровской области средние предложения заметно ниже – 29,2 тысячи рублей, ‒ сообщают аналитики сервиса hh.ru.

Самые высокие предлагаемые зарплаты в Сибири у медсестер, проживающих в Красноярском крае ‒ средний показатель составил 37,7 тысячи рублей.

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