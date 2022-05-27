Аналитики: всего 4% кузбассовцев не раздражаются за рулем

Кузбассовцы заявили, что больше всего возмущения на дорогах у них вызывает намеренный объезд пробки по свободной полосе с дальнейшим "вклиниванием" в поток. Этот вариант ответа в соответствующем опросе указали 50% респондентов.

При этом 48% автомобилистов раздражает излишняя медлительность, а 46% — игнорирование поворотников при маневрах. Езда на две полосы не пришлась по душе 44% опрошенных. Кроме того, не нравится кузбассовцам передвижение по обочинам и неправильная парковка — так ответили 37% и 30% соответственно.

‒ Кроме того, 22% автолюбителей Кемеровской области пожаловались на водителей, которые "играют в шашки" на дорогах. По 20% набрали варианты ответов "незнание правил проезда перекрестков" и "попытки успеть самому и не пропустить остальных", ‒ рассказали специалисты сайта drom.ru.

Примечательно, что использование телефона за рулем раздражает лишь 17% опрошенных, а использование сигнала без необходимости ‒ 13%.

Те, кого вообще ничего не раздражает за рулем, оказались в меньшинстве ‒ всего 4%. Опрос проводился среди пользователей сайта с 16 по 24 мая.