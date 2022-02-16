Аналитики сообщили о сохраняющемся дефиците кадров в Кузбассе

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Специалисты рассказали об активности соискателей работы в Кемеровской области.

Согласно данным аналитиков, рост количества резюме в Кузбассе относительно 2021 года составил всего 2%, а вакансий – 70%, что говорит о низкой активности соискателей. Чаще всего резюме публикуют начинающие специалисты и студенты (24%), специалисты по продажам (12%) и административный персонал (19%).

– Средний показатель конкуренции за работу в регионе составил 2,8 резюме на вакансию, что говорит о сохраняющемся в Кемеровской области дефиците кадров (норма – 5-6 резюме на вакансию), – рассказали аналитики платформы hh.ru.

При этом наиболее заметен спад активности соискателей в сфере консультирования (-37% по сравнению с 2021 годом), добычи сырья (-37%), развлечения и масс-медиа (-29%). Количество медиков, разместивших свои резюме, сократилось на 9%.


Напомним, что губернатор Кузбасса высказался о нехватке врачей в регионе.

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