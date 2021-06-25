Аналитики сообщили о росте цен на некоторые продукты за неделю в Кузбассе

Исходя из последних данных, подведенных специалистами, известно, что с 15 по 21 июня в Кузбассе в цене прибавили следующие товары: картофель – на 8,2%, капуста – на 6,9%, морковь – 4,5% и сливочное масло – на 3,3%.

Было зафиксировано также и снижение стоимости отдельных товаров. Среди них: помидоры – на 4,8%, яйца – 4,6%, мясное детское питание – 3,7%, неразделанная рыба – 3,6%.

Напомним, что ранее в преддверии празднования Дня молодежи статистики подсчитали, сколько молодых людей проживает в Кемеровской области, а также сколько из них приехали в регион и наоборот покинули его за прошлый год. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.