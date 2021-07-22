Аналитики сообщили о подорожании части продуктов в Кузбассе за неделю

Из информации, представленной накануне специалистами Кемеровостата, по состоянию на 19 июля в Кузбассе за семь дней сильнее всех остальных продуктов питания подорожала вареная колбаса – выросла стоимость товара на 4,7%. Из других наименований, представленных в отчете, значительное подорожание было зафиксировано в цене: стерилизованного молока (4,6%), яблок (2,9%) и моркови (2,7%).

Выявлены в сфере торговли были и обратные изменения: подешевели в Кузбассе свежие огурцы (-10,4%), капуста (-3,9%), мясное детское питание (-3,7%) и картофель (-3%).

Среди непродовольственных товаров самым подорожавшим за неделю оказались плиты ДСП и ОСП (12%), обрезанная доска (2,9%) и мужские носки (2,1%). Дешевле начали стоить сухие корма для животных (-3,4%), пеленки для новорожденных (-3,1%), а также женские гигиенически прокладки (-2,4%).

Подорожание было зафиксировано и на рынке реализации бензина. Так, литр АИ-92 начал обходиться кузбассовцам в 43,59 рубля (0,2%), АИ-95 – 46,83 рубля (0,04%), АИ-98 – 53,02 рубля (0,4%), дизельного топлива – 48,97 рубля (0,3%).