Аналитики рассказали о тратах кузбассовцев

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Специалисты Кемеровостата провели плановый анализ рынка потребительских расходов жителей шахтерского края и определили, на что доходы горожан уходили в первом квартале 2021 года.

Из информации, представленной статистиками, стало известно, что средний размер ресурсов, которыми располагал каждый житель Кузбасса в указанный период, составил 23,5 тысячи рублей в месяц. В целом на одного члена семьи за 30-31 день тратилось по 13 969 рублей, однако расходовали свои средства жители городской и сельской местности по-разному: на одного человека в первом случае приходилось 14 525 рублей, во втором – 10 536 рублей.


Больше всего своих денег кузбассовцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки (35,1%), за ними следует транспорт (14%) и оплата ЖКУ (11,3%). Наименьшая же часть трат горожан пришлась на алкогольные напитки и табачные изделия (3,1%), организацию отдыха, спортивных и культурных мероприятий (2,2%) и гостиницы, кафе и рестораны (0,9%).


В структуре питания первое место жителей Кемеровской области занимает мясо и мясные продукты – на них пришлось 29,2% от общего количества расходов на еду. Молоко, молочные продукты и яйца занимают следующую за мясом позицию – траты кузбассовцев на них составили 16,8%, на хлеб пришлось 14% от всей суммы расходов.

Инфографика: Кемеровостат

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