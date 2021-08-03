Аналитики рассказали о тратах кузбассовцев

Из информации, представленной статистиками, стало известно, что средний размер ресурсов, которыми располагал каждый житель Кузбасса в указанный период, составил 23,5 тысячи рублей в месяц. В целом на одного члена семьи за 30-31 день тратилось по 13 969 рублей, однако расходовали свои средства жители городской и сельской местности по-разному: на одного человека в первом случае приходилось 14 525 рублей, во втором – 10 536 рублей.

Больше всего своих денег кузбассовцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки (35,1%), за ними следует транспорт (14%) и оплата ЖКУ (11,3%). Наименьшая же часть трат горожан пришлась на алкогольные напитки и табачные изделия (3,1%), организацию отдыха, спортивных и культурных мероприятий (2,2%) и гостиницы, кафе и рестораны (0,9%).

В структуре питания первое место жителей Кемеровской области занимает мясо и мясные продукты – на них пришлось 29,2% от общего количества расходов на еду. Молоко, молочные продукты и яйца занимают следующую за мясом позицию – траты кузбассовцев на них составили 16,8%, на хлеб пришлось 14% от всей суммы расходов.