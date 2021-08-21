Аналитики рассказали о самых подорожавших за июль продуктах в Кузбассе

Следуя данным, представленным аналитиками, стоимость продовольственных товаров за июль в Кузбассе снизилась на 0,1%, однако цена непродовольственных, наоборот, увеличилась – выявленный рост составил 0,5%. Аналогично ситуация сложилась и с оплатой услуг – их стоимость прибавила на 1,5%.

Самыми подорожавшими товарами питания за месяц стали: фруктово-ягодные консервы – 11,5%, мороженое – 5,7%, мука – 3,2%, макаронные изделия – 2,9%, кофе – 2,9%, приправы (соль, соус, специи и концентраты) – 2,8%, сельди – 2,6%, мороженое филе рыбы – 2,3%, мороженая рыба – 2,1%. Снизили в своей стоимости: плодоовощная продукция – на 5,1%, яйца – на 1,6%, овощные консервы – на 1,5%, а также безалкогольные напитки – на 1,4%.

Значительные изменения цен в сфере реализации непродовольственных товаров за июль были зафиксированы в стоимости строительных материалов (+ 7%), печатных изданий (+ 1,6%), шелковой ткани (+ 1,6%) и бумажно-беловых товаров (+ 1,6%). Тем не менее, некоторые позиции реализуемой продукции и подешевели: фотоаппараты – на 2,4%, бытовые холодильники – на 1,7%, постельное белье – на 1,6%.

Корректировки ценообразования затронули и моторное топливо. Так, кубометр газа в своей цене за месяц вырос больше всех – на 4,3% (26,77 рублей), подорожал и литр АИ-98 – на 2,5% (54,24 рубля), дизеля – на 0,5% (49,07 рублей), АИ-92 – на 0,3% (43,62 рубля), АИ-95 – на 0,2% (47,01 рубль).

Если же говорить о всем прошедшем периоде 2021, то рост в стоимости был зафиксирован во всех вышеперечисленных сферах: продовольственные продукты – на 5%, непродовольственные – на 5,3%, услуги – на 4,6%.