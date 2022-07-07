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Аналитики отметили повышение спроса на ряд специалистов в Кузбассе

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Некоторые профессии стали более востребованными в Кузбассе за минувший месяц.

По итогам июня 2022 года в Кузбассе выросло количество вакансий на 8,3% относительно мая. При этом данный показатель меньше среднего по стране (+10,4%) и по Сибири (+8,8%).


Больше всего, на 31%, вырос спрос на медиков. Также востребованными в Кемеровской области оказались специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR (+22%). "Бронза" досталась работникам сферы управления персоналом (+17%). Также работодатели начали искать юристов (+15%), начинающих специалистов и студентов (+13%) и работников сферы развлечения и медиа (+12%), выяснили аналитики сервиса hh.ru.


В регионе все еще наблюдается дефицит медиков и строителей (по 0,4 резюме на вакансию), рабочего персонала (0,5), работников сферы добычи сырья (0,7) и госслужащих (0,8). При этом "комфортным" для рынка соотношением является пять-шесть резюме на одну вакансию.

Да!
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