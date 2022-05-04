Аналитики определили процент не получивших зарплату вовремя кемеровчан

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Некоторые жители кузбасской столицы признались, что им пришлось ожидать заработную плату больше положенного.

Опрос, проводимый с 16 марта по 11 апреля 2022 года, показал, что 90% кемеровчан в этом году не сталкивались с задержкой зарплаты. При этом 10% горожан рассказали, их работодатель затянул с выдачей оплаты труда, при этом 3% отметили это в январе, 4% ‒ в феврале, 3% ‒ в марте.


По России чаще всего с задержкой заработной платы сталкивались жители Ставропольского края (23% опрошенных), реже всего ‒ работники в Ульяновской и Саратовской областях (по 7%). Такие данные приводят аналитики сервиса hh.ru.


Что касается профессий, то по стране чаще всего задерживали выплаты трудящимся в сфере "Искусство, развлечения и масс-медиа" (31%), "Туризм, гостиницы, рестораны" (29%), а также "Строительство, недвижимость" (28%). Меньше всего с несвоевременной выдачей зарплаты сталкивались госслужащие и специалисты по добыче сырья (6%).

Да!
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