Аналитики: 65% кузбассовцев отметили повышение уровня стресса

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Жители Кемеровской области рассказали о своем моральном состоянии.

Проведенный среди кузбассовцев опрос показал, что 65% респондентов почувствовали, что стали чаще испытывать негативные эмоции. Из них 43% отметили серьезное увеличение уровня стресса и тревоги, а 22% ‒ незначительное.


Больше половины (55%) участников исследования признались, что регулярно подвергаются стрессу, еще 38% сталкиваются с ним изредка и 7% ‒ никогда, следует из данных сервиса hh.ru.


Примечательно, что сильнее всего увеличение стресса и тревоги ощутили маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%), юристы и IT-специалисты (по 78%), а также HR-менеджеры (77%).


Ранее кузбассовцы высказались о главных причинах стресса на работе и влиянии трудовой деятельности на внешний вид и здоровье.

Да!
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