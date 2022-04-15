Аналитики: 65% кузбассовцев отметили повышение уровня стресса

Проведенный среди кузбассовцев опрос показал, что 65% респондентов почувствовали, что стали чаще испытывать негативные эмоции. Из них 43% отметили серьезное увеличение уровня стресса и тревоги, а 22% ‒ незначительное.

Больше половины (55%) участников исследования признались, что регулярно подвергаются стрессу, еще 38% сталкиваются с ним изредка и 7% ‒ никогда, следует из данных сервиса hh.ru.

Примечательно, что сильнее всего увеличение стресса и тревоги ощутили маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%), юристы и IT-специалисты (по 78%), а также HR-менеджеры (77%).

Ранее кузбассовцы высказались о главных причинах стресса на работе и влиянии трудовой деятельности на внешний вид и здоровье.