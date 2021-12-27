Американский флаг в местной кофейне разозлил кемеровчанина

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Житель кузбасской столицы устроил скандал в заведении общепита. Мужчину разгневал флаг Соединенных Штатов Америки.

Очевидцы сообщили об инциденте, произошедшем 26 декабря в кофейне-кондитерской "Кофебулка", расположенном на проспекте Ленина, 66 Б в Кемерове. Посетитель получил бургер со вставленным в него украшением. На бумажном прямоугольнике был изображен фрагмент флага США с надписью "Американец". Это разозлило мужчину, и он выразил официантке свое недовольство. Гость заявил, что на блюде в России должен находиться российский флаг, после чего вытащил украшение и бросил на пол. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник.


Работница заведения возразила, что бургер является блюдом американской кухни, поэтому и флажок на него был помещен соответствующий. Посетитель в ответ пожаловался, что ему испортили настроение, и оставшееся время ел, не разговаривая с женщиной и ребенком, которые находились с ним за столом.


Кроме того, кемеровчанина возмутила игравшая в заведении популярная американская песня "Jingle Bells". Услышав ее, мужчина сообщил, что немедленно покинет кофейню.

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