Американские кардиологи прибудут в Кузбасс для лечения детей с сердечными патологиями

Специалисты в сфере медицинских услуг прибудут из Америки в столицу Кузбасса в конце предстоящего августа. При этом на решении зарубежных кардиохирургов посетить шахтерский край не повлияла обостренная ситуация с заболеваемостью граждан вирусом COVID-19 в регионе.

– Наши коллеги из Кемерова попросили нас приехать с 21 августа по 4 сентября, – цитирует РИА "Новости" одного из американских медиков.

В последний раз врачи с другого континента посещали город Кемерово в 2013 году. Тогда удалось провести операции 152 детям, которые имели проблемы с сердцем. Кроме того, коллеги из США обучили местный персонал проводить серьезные операции малышам без посторонней помощи.