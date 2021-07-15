Американские кардиологи прибудут в Кузбасс для лечения детей с сердечными патологиями

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На протяжении двух недель группа детских кардиологов из США будет проводить сложные операций на сердце у маленьких пациентов.

Специалисты в сфере медицинских услуг прибудут из Америки в столицу Кузбасса в конце предстоящего августа. При этом на решении зарубежных кардиохирургов посетить шахтерский край не повлияла обостренная ситуация с заболеваемостью граждан вирусом COVID-19 в регионе.

– Наши коллеги из Кемерова попросили нас приехать с 21 августа по 4 сентября, – цитирует РИА "Новости" одного из американских медиков.

В последний раз врачи с другого континента посещали город Кемерово в 2013 году. Тогда удалось провести операции 152 детям, которые имели проблемы с сердцем. Кроме того, коллеги из США обучили местный персонал проводить серьезные операции малышам без посторонней помощи.

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